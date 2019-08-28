شكرا لقرائتكم هتافات جماهير الزمالك لـ محمد إبراهيم: "شمال يمين.. عيب يا إبراهيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الزمالك، هتافات لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق والمقاصة الحالي، خلال سير اللقاء المقام حاليا علي استاد برج العرب، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. وجاءت هتافات الزمالك لمحمد إبراهيم:"شمال يمين.. عيب يا إبراهيم"، وجاءت تلك الهتافات بسبب أحداث اللقاء بعد انفعال محمد إبراهيم عقب تدخله مع حمدي النقاز ظهير الفريق الأبيض ثم اعتراضه علي الحكم بعد ذلك لاحتسابه خطأ لصالح النقاز. وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يأمل كلا الفريقين فى خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.

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