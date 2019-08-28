نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة...

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جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك والمقاصة انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله عبد الله جمعة من تسديدة قوية هزت شباك الفريق الفيومى.
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة حيث فاز الأبيض على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة حيث بتلك النتيجة تأهل الفريق الأبيض الى دور نصف النهائى للمسابقة التى يسيطر عليها فى السنوات الماضية بحثاً عن التتويج لينتظر الاتحاد السكندرى الذى تأهل الآخر لنفس الدور.
أمير مرتضى يظهر على الدكة فى مباراة الزمالك والمقاصة
ظهر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على دكة الفريق لأول مرة فى مباراة رسمية مع القلعة البيضاء ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
محمد إبراهيم يسجل الظهور الأول فى مباراة الزمالك والمقاصة
سجل محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الظهور الأول بقميص الفريق الفيومى أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانيو ببطولة كأس مصر.
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