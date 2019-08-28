شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك والمقاصة .. أيمن يونس: هدف عبد الله جمعة "برازيلى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك والمقاصة فى عيون أيمن يونس



قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن هدف عبد الله جمعة فى شباك المقاصة، برازيلى، و جاء الهدف بذكاء متكامل من اللاعب، وكان متمركز جيدًا .

و أضاف يونس خلال برنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية "on sport" ، البدنى لم يكن كاملًا فى الجزء الهجومى للزمالك، وبن شرقى أضاع فرص كثيرة أمام المقاصة.

Advertisements

وأضاف يونس ، هدف عبد الله جمعة دليل على ثقة اللاعب، وهو مثل اللاعبين البرازيلين العباقرة مثل مارسيلو، وطارق حامد استطاع ان يقوم بتغير الملعب بفن .

نتيجة مباراة الزمالك



فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.