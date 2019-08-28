جماهير الزمالك تستنكر عدم مشاركة مصطفى محمد أمام المقاصة...

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جدة - عمرو شويل مصطفى محمد يغيب عن تأهل الزمالك فى الكأس

استنكر عدد كبير من جماهير الزمالك من عدم وجود مصطفى محمد مهاجم الابيض وقيام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك وضعة فى دكة الاحتياط خاصة بعد تألقه أمام ديكاداها الصومالى فى دوري أبطال أفريقيا. والتقى الزمالك مصر المقاصة بملعب استاد برج العرب فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.حراسة المرمى: محمد عواد وخاض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من ..

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة. حارس :محمد عواد Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد. كان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك دفع بمصطفى محمد فى التشكيل الأساسى أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى جمعت الفريقان، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا والتى انتهت لصالح الأبيض بسداسية نظيفة وسجل منها مصطفى محمد "هدفين" وذلك بعد مشاركته كبديلا فى لقاء الذهاب أمام الفريق الصومالي بعدما تواجد عمر السعيد فى التشكيل الأساسى وتم استبدالة.

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