شكرا لقرائتكم شاهد.. أمير مرتضى جنبا إلى جنب ميتشو فى مباراة الزمالك ضد المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك على دكة البدلاء لأول مرة فى مباراة رسمية مع القلعة البيضاء ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بجوار الصربى "ميتشو" المدير الفنى.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.بينما يدخل المقاصة المواجهة بتشكيل كالتالى ..

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

وفي خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن

وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر خط الهجوم: ايدو موسيس وصلاح أمين

يتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باون فوافي – صلاج عاشور – عمرو مرعي