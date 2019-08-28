شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة



ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها 1 سبتمبر المقبل.

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية .

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث صعد الفريق الأبيض إلى نصف نهائى كأس مصر بعدما على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى دور الثمانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث صعد الفريق الأبيض إلى نصف نهائى الكأس بعد التغلب على نظيره المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب.