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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة
 

ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها 1 سبتمبر المقبل.

ويواجه الزمالك،  نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية .

 

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

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موعد مباراة الزمالك القادمة
 

موعد مباراة الزمالك القادمة حيث صعد الفريق الأبيض إلى نصف نهائى كأس مصر بعدما على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى دور الثمانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة
 

موعد مباراة الزمالك القادمة حيث صعد الفريق الأبيض إلى نصف نهائى الكأس بعد التغلب على نظيره المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب.

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