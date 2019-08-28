شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم "كيشو" يضيف ذهبية جديدة بالمصارعة فى دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف المصارع المصري محمد إبراهيم ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفاز محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو" بالميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٧ كجم بعد الفوز عدى لاعب تونس في النهائي. Advertisements توج الرباع المصري كريم كحلة بميدالية ذهبية جديدة في منافسات دورة الأبعاب الإفريقية . وتوج البطل المصري بذهبية رفع الأثقال وزن ٨٩ كجم بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٤ كجم، وضرب الرقم القياسي الإفريقي السابق الذي كان وزنه ١٦٣ كجم.

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