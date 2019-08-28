شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية يخسر أمام كرواتيا 2/0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية من نظيره الكرواتى بنتيحة 2/0 فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع ببطولة البحر المتوسط باليونان لينهى مشواره رابعا . وخسر منتخب شاطئية اليد من اليونان بنتيجة 2 / 1 فى نصف النهائى بالفترة الصباحية ، بعدما تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على ايطاليا بنتيجة 2/0 فى دور الثمانية. Advertisements ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على قبرص بنتيجة 2 / 1 فى ختام دور المجموعات ليتأهل إلى ربع النهائى . وتلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 2/ 1 فى الفترة الصباحية اول أمس ، قبل أن يفوز على كرواتيا 2 /1 فى المساء، بعدما حقق فوزًا قويًا على ألبانيا الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية. ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيًا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

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