شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاصة.. عبد الله جمعه يمنح ميتشو أفضلية الشوط الأول بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مجريات الشوط الأول من المباراة أمام المقاصة متقدماً بهدف نظيف فى المباراة المقامة بينهما ضمن دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

وسيطر الزمالك على أحداث الشوط أمام المقاصة بعدما سجل الهدف فى الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ووصل الزمالك فى الدقائق الأولى فى أكثر من فرصة لمرمى أحمد عادل عبد المنعم الا أنه لم يصل لشباك المنافس لفشل لاعبيه فى انهاء الهجمات فى الدقائق التسع الأولى من المباراة حتى استطاع عبد الله جمعه من صاروخية تجاوزت الجميع وسكنت مرمى الفريق الفيومى حتى أصبحت النتيجة 1 / صفر.

وظهرت خطورة الزمالك من الجبهة اليمنى التى يقودها شيكابالا وحمدى النقاز اللذين قاد معظم هجمات الفريق الأبيض، بينما اقتصر ظهور المقاصة الهجومى أمام مرمى الزمالك على تصويبة نارية فى الدقيقة السابعة لصلاح ريكو خرجت بعيدة عن المرمى.

حاول الزمالك الى ادراك هدف التعزيز حيث لاحت فرصة أمام لاعبه أشرف بن شرقى الا أن الكرة خرجت بعيدة عن مرمى أحمد عادل عبد المنعم الا أن الصورة العامة للفريق باتت هجومية بطريقة مبشرة لجماهير القلعة البيضاء، بينما اعتمد المقاصة فى الربع ساعة الثانى على الهجمات المرتدة نتيجة عدم قدرة لاعبى الوسط على مجاراة الزمالك ولاعبيه.

وحصل فرجانى ساسى على الانذار الأصفر لعرقة ميدو جابر ونفس الحال أشهر الحكم انذار لأحمد مودى بسبب عرقلة محمد حسن.

وظهر المقاصة بأفضلية فى الربع ساعة الأخيرة الا ان تماسك الزمالك جعل مرمى محمد عواد أمنا حتى انتهى الشوط الأول بنفس النتيجة.

وقبل ان يلفظ الشوط الأول أنفاسه أهدر حمدى النقاز فرصة هدف محقق فى الدقيقة 45 من المباراة والشوط بعدما انفرد بمرمى احمد عادل عبد المنعم لكنه وضعه عالية.

أمير مرتضى يظهر بدكة الزمالك لأول مرة

ظهر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على دكة الفريق لأول مرة فى مباراة رسمية مع القلعة البيضاء ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

ويلتقى الزمالك مصر المقاصة بملعب استاد برج العرب فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

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تشكيل الزمالك ضد المقاصة

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل المقاصة ضد الزمالك

بينما يدخل المقاصة المواجهة بتشكيل كالتالى ..

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

وفي خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن

وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر خط الهجوم: ايدو موسيس وصلاح أمين

يتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باون فوافي – صلاج عاشور – عمرو مرعي