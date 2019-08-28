الرباع كريم أبو كحلة يحصد ذهبيتين بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب...

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جدة - عمرو شويل أضاف الرباع المصري كريم أبو كحلة ميداليتين ذهبيتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجح البطل المصري في الفوز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن ٨٩ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط. Advertisements ورفع البطل المصري في الكلين ٢٠١ كجم، وفي المجموع رفع ٣٦٥ كجم، وحطم الأرقام القياسية الثلاثة في الخطف والكلين والمجموع. كان أبو كحلة كتب اسمه في تاريخ الألعاب الإفريقية وكسر الرقم القياسي الإفريقي في منافسات الخطف وسجل الرقم باسمه بثقل وزنه ١٦٤ كجم، وحصد الذهبية.

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