شكرا لقرائتكم إدارة أبها توقع مع آل عباس حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أبها الصاعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء مع صالح آل عباس عقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادماً من النصر.
وقدم أبها لاعبه الجديد في مقر النادي بعدما تم الإعلان عن انتقاله إلى النادي الجنوبي نهاية الأسبوع الماضي، وانضمامه إلى التدريبات بعد فراغه من المشاركة مع النصر في مباراة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ولعب آل عباس المنتقل من نجران نهاية الموسم الماضي، للمرة الأولى مع النصر أساسياً في مباراة السد وذلك بعد إصابة الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله في المفصل.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة أبها توقع مع آل عباس حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.