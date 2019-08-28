شكرا لقرائتكم مضر يخسر من بطل أوروبا ويودع "سوبر غلوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر مضر في ربع نهائي كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر غلوب" يوم الثلاثاء أمام نظيره فاردار المقدوني بنتيجة 34-27، ليودع البطولة ويواجه بطل أوروبا 2019 فريق كيل الألماني في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وكان مضر وصل إلى ربع النهائي بعد فوزه على نيويورك سيتي الأميركي، فيما وصل نظيره المقدوني إلى الدور نفسه بعدما فاز ببطولة أوروبا للأندية في عام 2019.

وفي الطرف الآخر سيلعب الوحدة أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء، على أن يلعب الفائزان مباراة النهائي يوم السبت كما سيتواجه الثالث والرابع في اليوم نفسه.