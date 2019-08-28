شكرا لقرائتكم روي فيتوريا يطلب خدمات لاعب العين الإماراتي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية برتغالية، يوم الأربعاء، أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع بنفيكا البرتغالي من أجل الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، وضمه إلى الفريق الأول لكرة القدم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل كايو "25 عاما" إلى بنفيكا في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى 2024، لكن اللاعب فشل في إثبات نفسه مع الفريق، على الرغم من المستوى المميز الذي ظهر به مع العين الإماراتي خلال الفترة من 2016 إلى نهاية الموسم الماضي، وختم مسيرته مع الفريق الإماراتي بالحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ديسمبر الماضي.

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وقالت "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها على الموقع الإلكتروني: بعد فشل التعاقد مع البيروفي أندريه كاريو، الذي وقع مع الهلال لمدة 4 سنوات، يأمل النصر في الحصول على اللاعب البرازيلي، على الرغم من أن العملية لن تكون سهلة.

الخبر وفقاً لصحيفة "ريكورد" البرتغالية

وأضافت: يريد روي فيتوريا، مدرب النصر، أن يأخذ كايو لوكاس، ويطمح بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للتوقيع مع الجناح البرازيلي على سبيل الإعارة بعد إخفاقه في التعاقد مع كاريو.

يشار إلى أن كايو قضى آخر ثلاثة مواسم مع العين، وسجل 48 هدفا خلال 120 مباراة خاضها مع الفريق، وقبلها كان ينشط في الدوري الياباني مع كاشيما.