ثنائية أوسيمن في شباك سانت اتيان تقود ليل إلى فوز ثان

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تابع المهاجم النيجيري الصاعد فيكتور أوسيمن تألقه في بداية الموسم وقاد ليل الى فوزه الثاني على حساب ضيفه سانت اتيان 3-صفر، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاربعاء.

وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الاول (37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا الارقام في الثاني من نقطة الجزاء (69).

وحسم أوسيمن النتيجة في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى اربعة اهداف.

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وكان أوسيمن، لاعب شارلروا البلجيكي سابقا، سجل ثنائية في المباراة الاولى ضد نانت في افتتاح الدوري.

وهذا الفوز الثاني لليل مقابل خسارة، فرفع رصيده الى ست نقاط بالتساوي مع ليون وباريس سان جرمان حامل اللقب وانجيه، فيما مني سانت اتيان بخسارته الاولى ويحتل المركز الثالث عشر.

شاهد ملخص المباراة