Zamalek Today | نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الأربعاء في كأس مصر في أول اختبار حقيقي لميتشو...

انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمغت بين الزمالك ومصر المقاصة، بتحقيق نادي الزمالك، فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، ليضمن تأهله إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد ضياع العديد من الفرص من قبل لاعبي الفارس الأبيض.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة الان، ينتظر عشاق ومحبوا الساحرة المستديرة والقلعة البيضاء دقات الساعة الثامنة مساء وذلك لمشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم ضمن مباريات دور ال 8 من مباريات بطولة كأس مصر، والتي يسعى فريق الزمالك مواصلة زخفه نحو البطولة بعد اقتناص الأهلي لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويحرص محبوا نادي الزمالك على متابعة نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم.

ويسعى نادي الزمالك، في استغلال خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد هزيمة الأحمر على يد بيراميدز، وذلك لمحاولة مواصلة المشوار في البطولة وحصد اللقب، لملاقاة الشياطين الحمر في مباراة السوبر المصري، التي سيلتقون فيها خلال الأيام المقبلة.

مباراة الزمالك والمقاصة اليوم

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة على أرضية ملعب برج العرب بعروس البحر المتوسط بالإسكندرية.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في كأس مصر

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على قناة أون سبورت on sports وقناة تايم سبورت الأرضية.

تشكيل الزمالك أمام المقاصة اليوم

من المقرر أن يخوض المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو، مباراة الزمالك أمام المقاصة في مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالتشكيل الآتي: Advertisements

حارس المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. خط الوسط الدفاعي : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أونجم خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي – شيكابالا خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل المقاصة أمام الزمالك اليوم

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع : أحمد مودي – شريف حازم – عصام صبحي – أحمد محسن.

خط الوسط : صلاح ريكو – ميدو جابر – خالد أوتشو – موسيس – محمد إبراهيم.

خط الهجوم : صلاح أمين.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم:

ننتظر معكم متابعينا الكرام نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم، وذلك منذ انطلاق صافرت البداية وحتى النهاية، وذلك متابعة لحظية وكتابية لكل ما يدور في أحداث المباراة.

انطلقت صافرة المباراة بقيادة الحكم الدولي محمد معروف ويعاونه كل من محمود أبو الرجال، وسمير جمال، ومحاولات مستمرة من قبل لاعبي القلعة البيضاء لاقتناص أولى الأهداف، ومحاولات من من قبل كلا الطرفين.

هدف عبدالله جمعة في المقاصة اليوم: