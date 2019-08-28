شكرا لقرائتكم خبر عن اسكت منك ليه.. شاهد بعيون سوبر المشادة الكروية بين مرتضى منصور وجماهير المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على جمهور المقاصة فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانيو ببطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.