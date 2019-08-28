شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الخطيب ومجلس الأهلى فى عزاء شقيق طارق قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي حضور عزاء محمد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس الأهلي المقام حاليا في أحد مساجد منطقة التجمع الخامس. Advertisements كما تواجد في العزاء ممدوح الششتاوي، اكرامي الشحات، حمادة صدقي، علاء عبد الصادق، اسامه عرابي، شريف فؤاد، جمال جبر، محمد كساب، نور عطية، الوزير السابق طارق قابيل، مصطفي بكري، عاصم خليفة، سمير عثمان، عمر الأيوبي، ابراهيم حجازي، شيرين شمس، جوهر نبيل، حسن مسعود، محمد الدماطي، محمد سراج، خيري رمضان، العامري فاروق، ابراهيم الكفراوي، محمد مرجان، شريف عبد المنعم، احمد شوبير، وليد مهدي.

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