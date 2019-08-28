أبو قير للأسمدة يهزم طنطا بهدفين وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق أبو قير للأسمدة الذى يقوده فنيا علاء نوح على طنطا بقيادة أيمن المزين بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد طنطا فى إطار استعدادات الفريقين للدورى . يذكر أن طنطا صعدت للدورى الممتاز العام الماضى ، بينما يشارك أبو قير للأسمدة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى . وقد تعاقد مجلس إدارة طنطا مع العديد من النجوم ويحاول أيمن المزين خلق حالة من التجانس بين القدامى والجدد لبناء فريق قوى لأبناء السيد البدوى ، فى الوقت الذى يحاول فيه علاء نوح بناء فريق قوى للمنافسة على الصعود للأضواء .

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