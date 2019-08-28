شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصطدم بأنجولا فى نهائى منافسات اليد بالألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه غدا الخميس، منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأنجولى فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب . ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 40 /23 فى قبل النهائى، بعدما فاز على نيجيريا 27/26 فى ربع النهائى، بينما تأهل منتخب أنجولا بالفوز على المغرب 27 /24 فى نصف النهائى. Advertisements ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة بنتيجة 42/22، قبل أن يهزم زامبيا 42/23. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

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