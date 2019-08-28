شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة .. الزمالك يواصل تقدمه على المقاصة بهدف جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر الزمالك فى تقدمه على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 30 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المقررة بينهما ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر .

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .

وفى الدقيقية 25 أشهر محمد معروف حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الاوغندى خالد اوتشو مدافع وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكابالا استغلال مهارته الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على مرمى المقاصة .

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.

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