الرجاء المطروحى "يستعير" بودى سيراميكا موسما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الرجاء المطروحى فى التعاقد مع عبد الرحمن بودى لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة .
ويحاول مجلس إدارة الرجاء التعاقد مع لاعبين سوبر من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود لدورى الأضواء بعد التعاقد مع هانى العقبى المدير الفنى السابق لدمنهور الذى نجح فى لفت الأنظار إليه فى العام المنقضى .
كان الرجاء المطروحى قد فاز فى أخر مبارياته الودية على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف .
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