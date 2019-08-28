شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر لقطة.. كيف تسببت المياه فى أزمة دبلوماسية بين الحكام ودكة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة بين الحكام و"دكة" المقاصة بسبب رش المياه على أرضية ملعب برج العرب الذى يحتضن مواجهة الفريق الفيومى والزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

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بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.