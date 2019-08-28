الارشيف / اخبار الرياضه

سوبر لقطة.. كيف تسببت المياه فى أزمة دبلوماسية بين الحكام ودكة المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر لقطة.. كيف تسببت المياه فى أزمة دبلوماسية بين الحكام ودكة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة بين الحكام و"دكة" المقاصة بسبب رش المياه على أرضية ملعب برج العرب الذى يحتضن مواجهة الفريق الفيومى والزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

 

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

Advertisements

 

 بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر لقطة.. كيف تسببت المياه فى أزمة دبلوماسية بين الحكام ودكة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا