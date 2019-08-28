شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يضغط والمقاصة يحاول والنتيجة 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك يتقدم على مصر المقاصة بهدف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المقررة بينهما ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر

جاءت أحداث الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى حماسية من جانب الفريقين وخاصة من لاعبى المقاصة الذين حاولوا إدراك هدف التعادل بشتى الطرق وبالفعل سنحت لهم اخطر الفرص مع البديل عمرو مرعى الذى تخطى محمد عبد الغنى مدافع الزمالك الذى قام بعرقلة اللاعب إلا أن الحكم امر باستكمال اللعب .

وفى الدقيقة 75 أجرى الزمالك التغيير الثانى بنزول محمد عبد الشافى وخروج المغربى محمد بو ناجم الغير موفق والذى ظهر عليه عدم تأقلمه مع الفريق تماما .

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.