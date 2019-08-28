شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة ترصد أول لقاء لجنش مع رئيس الزمالك.. تفتكر قاله إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الأبيض المصاب بالأحضان فى ملعب برج العرب قبل مواجهة الأبيض والمقاصة بكأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.