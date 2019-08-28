أبو كحلة يضيف ذهبيتين لمصر بالالعاب الافريقية.. ويحطم كل الأرقام القياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف الرباع المصري كريم أبو كحلة ميداليتين ذهبيتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements ونجح البطل المصري في الفوز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن ٨٩ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط. ورفع البطل المصري في الكلين ٢٠١ كجم، وفي المجموع رفع ٣٦٥ كجم، وحطم الأرقام القياسية الثلاثة في الخطف والكلين والمجموع. كان أبو كحلة كتب اسمه في تاريخ الألعاب الإفريقية وكسر الرقم القياسي الإفريقي في منافسات الخطف وسجل الرقم باسمه بثقل وزنه ١٦٤ كجم، وحصد الذهبية.

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