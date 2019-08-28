شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو مرعى يطالب بركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو مرعى مهاجم المقاصة الحكم محمد معروف باحتساب ركلة جزاء، بداعى عرقلته من محمد عبد الغنى لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 68 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وشارك عمرو مرعى بدلاً من صلاح أمين فى الدقيقة 62، وأحرز عبد الله جمعة هدف التقدم للزمالك أمام المقاصة بصاروخية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 10.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن، خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر، خط الهجوم: صلاح أمين.