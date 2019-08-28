شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر مشهد.. شاهد واحكم لماذا تجاهل محمد إبراهيم مصافحة أمير مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة على مصافحة "دكة" الزمالك بالكامل عدا أمير مرتضى المشرف على الكرة بالفريق الأبيض.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.