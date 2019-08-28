شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك يتقدم على مصر المقاصة بهدف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المقررة بينهما ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر .

احرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .

بدأ مصر المقاصة الشوط الثانى بإجراء التغيير الأول بنزول باولن فوافى وخروج موسيس ، إلا أن هذا التغيير لم يأتى بجديد واستمر الزمالك فى محاولاته وفى الدقيقة 51 يقود شيكابالا بهجمة عنترية ويسدد كرة قوية بجانب القائم الأيسر للمقاصة ، وفى الدقيقة 57 يجرى الزمالك تغييره الأول بإشراك أمام عاشور بدلا من شبكابالا ، بعدها بدقيقة يشهر الحكم الكارت الأصفر فى وجه صلاح أمين مهاجم المقاصة .

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.