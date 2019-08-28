شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك فى التقدم بهدف مقابل للاشئ على مصر المقاصة بالشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى المباراة المقررة بينهما ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر .

احرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .

وفى الدقيقة 25 أشهر محمد معروف حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الاوغندى خالد اوتشو مدافع وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكابالا استغلال مهارته الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على مرمى المقاصة .

حاول مصر المقاصة بداية من الدقيقة 30 الضغط على لاعبى الزمالك بغية شن بعض الهجمات على محمد عواد حارس مرمى الزمالك وبالفعل حدثت انفعالات بين اللاعبين وهو ما دفع محمد معروف اشهار الكارت الأصفر فى مناسبتين على محمد إبراهيم وصلاح ريكو لاعبا المقاصة فى الدقيقتين 33 و 34 للخشونة المتعمدة وهو ما أدى لوجود حالة من النرفزة داخل الملعب انتقلت سريعا للجهاز الفنى للمقاصة .

وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم الكارت الأصفر الرابع فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك ، وتمر الدقائق المتبقية فى هدوء بعيدا عن مرمى الفريقين بعدما انحصرت الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يقوم أشرف بن شرقى بهجمة عنترية وتصل الكرة لحمدى النقاز من انفراد كامل يطيح بها خارج المرمى ويطلق بعدها محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على المقاصة

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.

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