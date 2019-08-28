بطل أوروبا يطيح بمضر السعودي ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
تأهل فريق فاردار المقدوني بطل أوروبا إلى نصف نهائي السوبر جلوب المقامة حاليا بالدمام على حساب مضر السعودي.
وتغلب فاردار المقدوني على مضر السعودي في دور الثمانية لمونديال الأندية لليد بنتيجة 34-27.
وحسم فاردار الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-12، وواصل بطل أوروبا تفوقه خلال الشوط الثاني الذي شهد محاولات من مضر السعودي للعودة للمباراة لكن فاردار حسمها بنتيجة 17-15.
وبهذه النتيجة تأهل فاردار المقدوني بطل أوروبا لمواجهة كييل الألماني في نصف نهائي أوروبي خالص وستقام المباراة غدا الخميس في تمام الساعة 4.20 مساء.
بينما ستقام المباراة الثانية لقبل النهائي بين الوحدة السعودي ممثل العرب الوحيد في المربع الذهبي مع برشلونة الأسباني في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وسيلعب مضر السعودي مباريات تحديد المراكز من الخامس للعاشر، حيث سيلتقي مع سيدني يوم الجمعه القادمة، ثم يواجه تاوباتي البرازيلي يوم السبت القادم.
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