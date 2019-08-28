متعب ينتقد ميدو بسبب أداء المقاصة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق ومحلل المباريات على أون سبورت، أداء مصر المقاصة تحت قيادة أحمد حسام ميدو، خلال الشوط الأول أمام الزمالك في الدور ربع النهائي لكأس مصر.

وقال متعب في تحليله للمباراة، إن المقاصة لم يخض مباراة رسمية منذ فترة طويلة، ومتوقف عن اللعب، وبالتالي لم يكن من المفترض أن يترك المساحات أمام لاعبي الزمالك.

وأكمل متعب: "المقاصة كان من المفترض ألا يفتح الملعب بهذا الشكل، فكان يجب أن يغلق المساحات".

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وأضاف: "المقاصة سيفتح المباراة أكثر في الشوط الثاني لإدراك التعادل، ولكن هل لياقته البدنية ستسمح بذلك، لا أعتقد!"

ويتأخر المقاصة أمام الزمالك بهدف في الشوط الاول أحرزه عبدالله جمعة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.