بالصور.. الظهور الأول لميدو ومحمد إبراهيم مع المقاصة.. وأوناجم بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، الظهور الأول لأحمد حسام "ميدو" كمدير فني للمقاصة في لقاء رسمي، بجانب محمد إبراهيم المنتقل حديثا لصفوف الفريق. ويلعب الزمالك ومصر المقاصة ضمن ربع نهائي كأس مصر. وتولى ميدو الإدارة الفنية لمصر المقاصة مطلع الموسم الحالي، بينما انتقل محمد إبراهيم من صفوف نادي الزمالك للمقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلى جانب أخر، شهد تشكيل الزمالك، الظهور الأول للجناح المغربي، محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي، الذي تعاقد معه الزمالك مؤخرا لتدعيم صفوف الفريق.

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