صورة.. أمير مرتضى على مقاعد بدلاء الزمالك للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك للمرة الأولى على مقاعد بدلاء الفريق، في مباراة بكأس مصر. ويلعب الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. Advertisements وظهر أمير مرتضى منصور، بمقاعد بدلاء الزمالك للمرة الأولى، منذ تم تعينه بقطاع كرة القدم في نادي الزمالك. الجدير بالذكر، أن الزمالك في الوقت الحالي بدون مدير للكرة بعد رحيل أيمن حافظ مؤخرا.

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