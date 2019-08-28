بالفيديو والصور.. صاروخية جمعة تقود الزمالك لنصف نهائي الكأس على حساب المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على حساب المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بالدور ربع النهائي لكأس مصر.

أحرز هدف الزمالك الوحيد عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

ويلتقي الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر بنصف النهائي.

تشكيل الزمالك: محمد عواد -عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز - طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بنشرقي- محمود "شيكابالا"- محمد أوناجم - عمر السعيد.

تشكيل المقاصة:عادل عبد المنعم - عصام صبحي، أحمد مودي، شريف حازم، أحمد محسن - أوتشو، ريكو، محمد إبراهيم، ميدو جابر - صلاح أمين، موسيس.

تفاصيل المباراة:

تقدم الزمالك مبكرًا في الدقيقة العاشرة بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع عادل عبدالمنعم التعامل معها لتسكن المرمى، معلنا تقدم الزمالك.

وتلقى أوتشو لاعب الفريق الفيومي بطاقة صفراء في الدقيقة 24، بعد تدخله العنيف على لاعب الزمالك، قبل أن يعترض لاعبو المقاصة على حكم المباراة بسبب التحام عمر السعيد مع عصام صبحي، بعدما حاول الأول لعب الكرة خلفية مزدوجة ليضرب رأس لاعب الفريق الفيومي.

ازدادت حدة المباراة، بعد تدخل خشن من محمد إبراهيم ضد النقاز، قبل أن يتلقى مودي بطاقة صفراء لاعتراضه بعد تدخل ضد بنشرقي وحصول الأخير على ضربة حرة.

ونال فرجاني ساسي بطاقة صفراء في الدقيقة 39، بعد عرقلة ميدو جابر.

وسقط ميدو جابر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42 مطالبا بضربة جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها.

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وفي الدقيقة 45 مرر أشرف بنشرقي تمريرة رائعة لحمدي النقاز الذي انفرد بالمرمى ولكن سدد الكرة أعلى المرمى.

واستمر الوقت بدل الضائع دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وأجرى ميدو تبديلا في الشوط الثاني بنزول باولن فوافي بدلا من موسيس

مر شيكابالا بطريقة رائعة وسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم، ثم انطلق ميدو جابر وشكّل خطورة على مرمى الزمالك، قبل أن يحاول إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، لتحتسب الكرة ضربة مرمى.

وأجرى ميتشو أول تبديل للزمالك في الدقيقة 58، بالدفع بإمام عاشور في أول ظهور له بدلا من شيكابالا.

واعترض لاعبو الزمالك ضد حكم المباراة بسبب عدم احتساب ضربة جزاء بعد لمس الكرة ليد شريف حازم مدافع الزمالك، قبل أن يتلقى طارق حامد بطاقة صفراء.

وسدد أوناجم ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء حولهّا عادل عبدالمنعم لركنية.

ودفع ميدو بعمرو مرعي بدلا من صلاح أمين في الدقيقة 66، قبل أن يجري ميتشو تبديلا آخر بنزول عبدالشافي بدلا من أوناجم، ليلعب عبدالله جمعة كجناح.

وأجرى ميدو آخر تبديلات المقاصة بخروج أوتشو ونزول صلاح عاشور، ليلعب ريكو وحيدا في وسط الملعب.

ورد ميتشو بآخر تبديلات الزمالك بنزول محمود عبدالعزيز بدلا من عمر السعيد.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليفوز الزمالك ويتأهل لنصف نهائي الكأس.