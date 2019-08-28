الأهلي يوضح موعد عودة وليد أزارو من المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن المغربي وليد أزارو سوف يستمر في المغرب حتى نهاية فترة التوقف الدولي، بعدما انضم إلى القائمة النهائية لمنتخب أسود الأطلس.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته اليوم الأربعاء أن أزارو المتواجد حاليًا في المغرب في فترة إجازة قصيرة، سوف يستمر حتى موعد التوقف الدولي في مطلع سبتمبر المقبل من أجل الانضمام لمنتخب بلاده.

ويلعب المنتخب المغربي مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل، ثم سيعود للانتظام في تدريبات الأهلي استعدادًا للمشاركات المحلية والأفريقية.

ويستعد لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا المقرر لها ١٣ سبتمبر المقبل.