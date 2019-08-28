ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمباراة الزمالك في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة تشكيل فريقه لخوض مباراة ربع نهائي كأس مصر ضد الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ميدو دفع بأغلب القوة الضاربة في فريقه، معتمداً على الثنائي إيدو موسيس وصلاح أمين في الهجوم، وخلفهم الثنائي محمد إبراهيم وميدو جابر.

ويلعب المقاصة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

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خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد مودي، شريف حازم، أحمد محسن

خط الوسط: أوتشو، ريكو، محمد إبراهيم، ميدو جابر

ثنائي الهجوم: صلاح أمين، موسيس