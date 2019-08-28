ثنائي الإسماعيلي يواصلان التأهيل

واصل ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى محمد صادق ونادر رمضان تدريباتهما التأهيلية التى انطلقت على هامش مران اليوم الأربعاء. هامش مران اليوم الأربعاء. ويخضع لاعبا الفريق لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى، سعيا لتجهيزهما لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال. الجهاز الطبى، سعيا لتجهيزهما لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال.

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