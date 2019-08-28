فرصة أخيرة لإنقاذ نادي بوري الإنجليزي

كشفت تقارير بريطانية عن وجود بارقة أمل لعودة نادي بوري الإنجليزي، الذي تم اغلاقه اليوم واستبعاده من دوري الدرجة الثانية بعد 134 عاما من اللعب في

الكرة الإنجليزية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ان نادي بوري قد يعود من جديد بعدما تدخل ائتلاف تجاري يملك

7 ملايين إسترليني في أرصدته البنكية.

واشارت الشبكة أن هذا الائتلاف مستعد لشراء النادي، حال وافقت رابطة دوري البطولة الإنجليزية على إعادته للمنافسات من جديد، وانه كان يوجد مفوضات مع النادي قبل صدور قرار إغلاقه.