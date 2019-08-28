كشفت تقارير بريطانية عن وجود بارقة أمل لعودة نادي بوري الإنجليزي، الذي تم اغلاقه اليوم واستبعاده من دوري الدرجة الثانية بعد 134 عاما من اللعب فيالكرة الإنجليزية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ان نادي بوري قد يعود من جديد بعدما تدخل ائتلاف تجاري يملك7 ملايين إسترليني في أرصدته البنكية.
واشارت الشبكة أن هذا الائتلاف مستعد لشراء النادي، حال وافقت رابطة دوري البطولة الإنجليزية على إعادته للمنافسات من جديد، وانه كان يوجد مفوضات مع النادي قبل صدور قرار إغلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة أخيرة لإنقاذ نادي بوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.