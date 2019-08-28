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محمد متولي يحقق برونزية المصارعة في دورة الألعاب الأفريقية

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حقق محمد متولي الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام لمنافسات المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة

في المغرب.

كان محمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في

وزن 77 .

كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.

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