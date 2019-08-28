محمد متولي يحقق برونزية المصارعة في دورة الألعاب الأفريقية

حقق محمد متولي الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام لمنافسات المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. في المغرب. كان محمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 . وزن 77 . كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.

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