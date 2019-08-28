محمد إيهاب خليل يحقق فضية المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية

حقق محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في زون 77 كيلو في منافسات المصارعةبدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.
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