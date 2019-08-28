صاروخ "جمعة" يضع الزمالك في المقدمة أمام مصر المقاصة بالشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف في الشوط الأول، من اللقاء المقام حاليًا بستاد برج العرب في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

سجل الهدف الوحيد عبد الله جمعة بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة سكنت المقص الأيسر.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بهجوم أبيض عجز دفاع المقاصة عن مواجهته ويرتبك محمد اوناجم، داخل منطقة الجزاء وتضيع فرصة التقدم للزمالك.

في الدقيقة العاشرة ووسط الضغط

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الأبيض يسدد عبد الله جمعة صاروخ أرض جو من 35 ياردة بيسراه قوية تسكن المقص الأيسر للحارس أحمد عادل، وفشلت معه محاولاته في التصدى للصاروخ الأوروبي عابر للقارات.

يحاول المقاصة ويسدد ميدو جابر بيسراه بعيدا عن التهديف ويرد بن شرقي بتسديدة أخرى بيسراه من شبه انفراد ودون ضغط بجوار

القائم وكان بإمكانه التسديد بإتقان او المرور لشيكابالا الخالي من الرقابة.

يستمر الضغط والمحاولات البيضاء ويسدد شيكابالا دون اتقان إيضا بعيدا عن المرمى.!

يحاول المقاصة مع خشونة متعمدة احيانا تجاه محمد اوناجم ويحاول شيكابالا التسجيل ويسدد وينقذ بصعوبة الحارس احمد عادل

تلوح فرصة اخرى للتهديف لاوناجم بعد عدة تمريرات ومن انفراد يطيح المغربي بالكرة بعيدا عن التهديف.

في الدقيقة الأخيرة تلوح فرصة لتعزيز الأبيض لفوزه ويلقى هدية حريرية من اوناجم خلف الدفاع ينفرد ويسدد اى حاجة في السماء وسط دهشة الجميع.