الاتحاد السكندري يستقر على قائمة الموسم الجديد

أرسل نادي الاتحاد السكندري القائمة الأولى للفريق استعداد للموسم الجديد، بالإضافة لاستكمال مسابقة كأس مصر والذى ينتظر فيه الفريق الفائز من الزمالك والمقاصة لمواجهته فى الدور قبل النهائى للبطولة. الدور قبل النهائى للبطولة. وقد ضمت القائمة 16 لاعبا وهم " محمود الزنفلى وعمرو خليل وصبحى سليمان و محمود شعبان و أحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و مروان النجار و السيد سالم و محمد أنور و محمود رزق و خالد قمر ومحمد جدو و إيمانويل بناهينى وويلسون وصبرى رحيل". شعبان و أحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و مروان النجار و السيد سالم و محمد أنور و محمود رزق و خالد قمر ومحمد جدو و إيمانويل بناهينى وويلسون وصبرى رحيل".

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