هيثم محمد يحصد ذهبية المصارعة بدورة الألعاب الأفريقية

أضاف المصارع هيثم فهمي بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقيةالمقامة حاليا في المغرب.
وفاز هيثم فهمي بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعةلوزن ٦٠ كجم، بعد فوزه على منافسة المغربي فؤاد فرجاني في النهائي.
وانطلقت اليوم منافسات المصارعة حيث تقام بمفردها في مدينة الجدي المغربية.
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