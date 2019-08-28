أضاف المصارع هيثم فهمي بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. المقامة حاليا في المغرب. وفاز هيثم فهمي بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن ٦٠ كجم، بعد فوزه على منافسة المغربي فؤاد فرجاني في النهائي. لوزن ٦٠ كجم، بعد فوزه على منافسة المغربي فؤاد فرجاني في النهائي. وانطلقت اليوم منافسات المصارعة حيث تقام بمفردها في مدينة الجدي المغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيثم محمد يحصد ذهبية المصارعة بدورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.