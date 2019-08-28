بولتون يفلت من مصير الإغلاق النهائي

افلت نادي بولتون الانجليزي من خطر تصفيته نهائيًا بسبب الضرائب الكبيرة التي كان يدين بها النادي للسلطات البريطانية.
ونجح بولتون في الإفلات من مصيدة الضرائب بعدما قامت احد الشركاتبشراء النادي بعدما منحت رابطة دوري البطولة الإنجليزية بولتون مهلة جديدة حتى 14 يوما ، لتنقذه من خطر التصفية كما حدث لفريق بوري.
والجدير بالذكر ان نادي بولتون توج بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات والدرع الخيرية مرة، وسبق ان لعب له لاعبون مثل إيفان كامبو وجاي جاي أوكوتشا وجاري كاهيل ونيكولاس أنيلكا ويوري دجوركاييف وإيدور جوديانسون وغيرهم.
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