محمد إبراهيم يضيف ميدالية ذهبية لبعثة مصر بدورة الألعاب الإفريقية

أضاف المصارع المصري محمد إبراهيم ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفاز محمد إبراهيم بالميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٧ كجم بعد الفوز عدى لاعب تونس في النهائي.

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