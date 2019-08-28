مدرب بازل شك في سرقة أو تغيير محمد صلاح في المطار!

تسلل إلى مدرب نادي بازل السويسري “هيكو فوجل” شعور بالتعرض لخدعة تبديل محمد صلاح في المطار بعد وصوله إلى سويسرا للاختبار في النادي قبل التوقيع معه عام 2012، حيث ظهر بمستوى باهت وسيء للغاية، لا يُعبر لا من قريب أو من بعيد عن فنياته الحقيقية.

وأكد فوجل أن محمد صلاح لاقى صعوبات جمّة خلال الاختبارات التي خضع لها في أول يومين له على الأراضي السويسرية، لكن كل شيء تغير في اليوم الثالث.

وخضع محمد صلاح، الذي يلقبه فوجل بـ “القاتل اللطيف” لفترة تجربة في بازل استمرت لمدة أسبوع، بعد أن سجل مرتين مع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا في إحدى المباريات الودية التحضيرية لدورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

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وقال هيكو فوجل، 43 عامًا، في حديثه مع SPOX “بعد مراقبة مستوى محمد صلاح عن قرب، ومقارنته بمقاطع الفيديو، تساءلت عما إذا كان لديه أخ توأم، فقد كان مستواه سيئًا للغاية”.

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وأضاف “قلت له، اسمع، فقط تدرب كما تريد، لقد اتخذنا قرارنا بالتوقيع معك فعلاً. في اليوم الأول حين شاهده الجميع، تساءلنا إذا كان لديه أخ توأم. في اليوم الثاني كان أفضل قليلاً، لكنه لم يكن جيدًا، ثم جاء في اليوم الثالث، ودمر كل شيء، كان لا يمكن إيقافه فعلاً”.

وأكمل فوجل حديثه الذي اهتمت صحيفة ذا صن البريطانية بنقله اليوم الاربعاء، قائلاً “كان أمرًا غير عادي على الإطلاق، صلاح كان رشيقًا للغاية، مواهبه تفجرت، وكان إذا جاءته الكرة على القدم اليسرى ينهيها لهدف، وبعد هذا الأداء، عرف الجميع لماذا أردنا التوقيع معه”.

واعترف فوجل بأنه لم يتوقع أبدًا وصول محمد صلاح إلى العالمية بهذه السرعة، مشيرًا إلى أن العقلية وحدها هي مَن قادته نحو كل هذه النجاحات التي يعيشها مع ليفربول منذ عام 2017 حتى الآن.

واستطاع محمد صلاح تسجيل 20 هدفًا مع بازل كلاعب وسط قبل انضمامه لصفوف تشيلسي في يناير 2014 بحوالي 12.5 مليون جنيه إسترليني بعد منافسة قوية بين تشيلسي وليفربول على توقيعه.