زيدان “الغاضب” يثور في وجه بيريث وإدارة الريال

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أكدت تقارير إعلامية إسبانية مُقربة من مُحيط نادي ريَال مدريد، أن إدارة النادي الملكي قد اجتمعت بالمُدرب الفرنسي زين الدين زيدان للاستفسار حول الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق في بداية الموسم.
وأشارت تقارير سرية أن المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد أبدى غضبه من إدارة الفريق، وذلك بدعوى عدم الوفاء بالوعود المُرتبطة بالميركاتو الصيفي.
وكَان “زيزو” قد وضع لائحة الطلبات على طاولة إدارة النادي الملكي ورئيسه فلورينتينو بيريث، لكن هذا الأخير لم يتمكن من القيام ببعض منها وعلى رأسهم متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد بول بوغبا.
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وكان زين الدين زيدان قد عاد للإشراف على تدريب النادي الملكي، في شهر مارس الماضي، وذلك بمجموعة من الضمانات التي وعده به الرئيس الملكي بيريث.
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