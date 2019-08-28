عودة “الخائن” نيمار .. الحُلم المُستحيل

يُواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه الحثيث خلف إعادة لاعبه السابق نيمار جُونيور إلى أسوار الكامب نو في آخر أيام الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الذائعة الصيت قد أكدت دُخول إدارة نادي برشلونة بقوة في سباق التفاوض وذلك بتقديم عرض وُصف بالفلكي، بعدما شمل تواجد كل من إيفان راكيتيتش، إعارة عثمان ديمبيلي لمدة موسم واحد، إضافة إلى 130 مليون يورو.

وبعدما أشارت صحيفة “لوباريزيان”، صباح اليوم، إلى أن الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لا يُمانع في دخول صفقة نيمار وحمل ألوان النادي الباريسي، كذبت قناة “لاسيكستا” الإسبانية تلك الأخبار، مؤكدة وفق مصادرها الخاصة، أن وصيف بطل العالم قد رفض الرحيل جُملة وتفصيلا، مُصرا على الاستمرار في النادي الكاتالوني.

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ومن جهته، أكد موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، أن موكله لن يُغادر برشلونة.

وأكدت القناة الإسبانية أن إداريي نادي برشلونة يُسارعون الوقت لإقناع اللاعبين بالمُغادرة، لكنهم بدأوا يقتنعون بأن موضوع عودة نيمار إلى الكامب نو أصبح بمثابة “حُلم مُستحيل”.