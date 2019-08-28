اونلاين | أون سبورت ZAMALEK .. كورة ستار ON Sport رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر يوتيوب يلا شوت PLUS

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يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مواجهة من العيار الثقيل حينما يحل مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، ضيفا على الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2018-2019.

ويأمل الزمالك تحت القيادة الفنية الصربية الجديدة، تحقيق الفوز والصعود إلى دور الأربعة من اللقب، والمنافسة على التتويج به لتعويض خسارة الدوري العام.

وكان الزمالك، فقد لقب الدوري العام لصالح غريمه الأهلي، والذي توج بلقبه للمرة 41 في تاريخه، بالأمتار الأخيرة من المسابقة للموسم المنقضي.

وكان ميتشو، خاض أول مبارياته مع الفريق، عندما تولي القيادة الفنية أمام ديكاداها الصومالي، والتي انتهت لصالح البيت الأبيض بسداسية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها على قنوات On Sport الناقل الحصري للبطولة.

وأعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ،فى ثانى مبارياته وقيادته لنادى الزمالك.

وضمت القائمة الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

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في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.

بينما إختار أحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر النقاصة قائمة تضم كل من :

حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو.

خط الدفاع : عصام صبحي - أحمد عبد العزيز "مودي" - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن.

خط الوسط : مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور.

خط الهجوم : أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.

على الجانب الأخر يدخل ميدو، المباراة طامحا بتحقيق الفوز من أجل العبور للأدوار النهائية وإمكانية التتويج بأول ألقابه في تاريخه وتاريخ الفريق الفيومي.

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