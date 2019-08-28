اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ONLINE كورة جول رابط مشاهدة مباراة الزمالك Bencharki جول شيكابالا

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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 28-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة، اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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ويمكنكم مشاهدة فعاليات المباراة المنتظرة بين الزمالك ومصر المقاصة، عبر قناة أون سبورت On sport وهي القناة الناقلة بشكل حصري لمباريات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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سوف تشهد تشكيلة الزمالك مجموعة من الصفقات الجديدة كالمغربي بنشرقي في خط الوسط، فيما سيعود طارق حامد لمزاملة التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط، وفي خط الدفاع سيكون محمود علاء ومحمد عبد الغني ويعود محمد عبد الشافي ليكون حاملا للواء مركز الظهير الأيسر في القلعة البيضاء، وسيكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي، في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، في خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بنشرقي، وفي خط الهجوم: عمر السعيد.

على الجهة الأخرى، فإن نادي مصر المقاصة سيكون محملاً بمجموعة من النجوم الكبار ميدو لهذه المباراة، وخاصة أنها ستكون المواجهة الرسمية الأولى للفريق الفيومي تحت قيادة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حيث سيكون سيكون أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وهو أحد أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي، كما سيستعين ميدو بمحمد إبراهيم القادم من الزمالك عن طريق البيع النهائي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وعمرو مرعي القادم من بيراميدز اف سي وغيرهم من اللاعبين المميزين الذي تمكن ميدو وإدارة المقاصة من التعاقد معهم هذا الصيف.